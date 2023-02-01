Китай расширил географию использования цифрового юаня — Finance.ua

Китай расширил географию использования цифрового юаня
Национальный банк Китая расширил пилотную программу использования цифрового юаня (e-CNY) на 17 провинций, сообщает местная пресса.
Согласно заявлению представителей ЦБ, власти продолжат прилагать усилия по внедрению e-CNY в традиционные платежные системы, та как наблюдают «прорыв во многих аспектах».
Представители правительства анонсировали просветительские мероприятия по использованию цифрового юаня в каждой провинции.
Китай приступил к тестированию цифровой валюты еще в 2019 году. В частности, e-CNY использовали в Шанхае, Хайнане, Циндао, на территории зимних Олимпийских игр и в других городах.
Общий объем транзакций в e-CNY за два года составил более 100 млрд юаней ($14 млрд). Впрочем, по мнению бывшего директора по исследованиям центробанка Се Пина, это «низкий» показатель использования.
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