В Google рассказали, как можно взломать биткоин — Finance.ua

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В Google рассказали, как можно взломать биткоин

Криптовалюта
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В Google рассказали, как можно взломать биткоин
В Google рассказали, как можно взломать биткоин
Компания BlackRock предупредила о потенциальной угрозе безопасности биткоина в случае прорыва в развитии квантовых вычислений. В отчете, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что квантовые компьютеры будущего могут взломать криптографические механизмы, на которых базируется безопасность биткоин-сети и цифровых активов в целом.
По словам аналитиков BlackRock, злоумышленники могут воспользоваться технологиями квантового взлома для доступа к криптокошелькам как институциональных инвесторов, так и частных пользователей. Это создает риск больших финансовых потерь и может повлиять на стоимость биткоина, а также снизить доверие к криптовалютному рынку в целом.
В документе также отмечено, что криптосообщество уже работает над внедрением криптографии, устойчивой к квантовым атакам. Однако такие решения требуют достижения широкого консенсуса среди участников сетей и могут потребовать значительного времени для разработки и внедрения.
Дополнительную обеспокоенность вызывают недавние исследования Google, в которых утверждается, что для взлома шифрования RSA, защищающего большинство криптокошельков, требуется в 20 раз меньше квантовых ресурсов, чем считалось ранее. Это усиливает вероятность, что реальные угрозы могут появиться быстрее, чем прогнозируют нынешние оценки.
Ранее также появлялись сообщения о том, что китайские исследователи успешно применяли квантовые компьютеры для взлома некоторых криптографических алгоритмов. Все это подчеркивает необходимость срочного обновления стандартов безопасности в криптовалютном секторе, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.
По материалам:
noworries
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