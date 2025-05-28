В Google рассказали, как можно взломать биткоин — Finance.ua

В Google рассказали, как можно взломать биткоин Сегодня 05:50 — Криптовалюта

В Google рассказали, как можно взломать биткоин

Компания BlackRock предупредила о потенциальной угрозе безопасности биткоина в случае прорыва в развитии квантовых вычислений. В отчете, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что квантовые компьютеры будущего могут взломать криптографические механизмы, на которых базируется безопасность биткоин-сети и цифровых активов в целом.

По словам аналитиков BlackRock, злоумышленники могут воспользоваться технологиями квантового взлома для доступа к криптокошелькам как институциональных инвесторов, так и частных пользователей. Это создает риск больших финансовых потерь и может повлиять на стоимость биткоина , а также снизить доверие к криптовалютному рынку в целом.

В документе также отмечено, что криптосообщество уже работает над внедрением криптографии, устойчивой к квантовым атакам. Однако такие решения требуют достижения широкого консенсуса среди участников сетей и могут потребовать значительного времени для разработки и внедрения.

Дополнительную обеспокоенность вызывают недавние исследования Google, в которых утверждается, что для взлома шифрования RSA, защищающего большинство криптокошельков, требуется в 20 раз меньше квантовых ресурсов, чем считалось ранее. Это усиливает вероятность, что реальные угрозы могут появиться быстрее, чем прогнозируют нынешние оценки.

Ранее также появлялись сообщения о том, что китайские исследователи успешно применяли квантовые компьютеры для взлома некоторых криптографических алгоритмов. Все это подчеркивает необходимость срочного обновления стандартов безопасности в криптовалютном секторе, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу.

noworries По материалам:

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