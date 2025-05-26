Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткойнов и ИИ-центров — Finance.ua

Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткойнов и ИИ-центров Сегодня 11:16 — Криптовалюта

Пакистан выделил 2000 МВт для майнинга биткойнов и ИИ-центров

Пакистан официально ввел 2000 мегаватт электроэнергии для национальной программы поддержки и развития майнинга биткойнов и дата-центров с искусственным интеллектом. Страна стремится привлечь иностранные инвестиции и легализовать криптовалюты

Об этом пишет Bloomberg.

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Пакистан выделил 2000 мегаватт электроэнергии для первого этапа национальной программы поддержки майнинга биткойнов и дата-центров с искусственным интеллектом.

Эта инициатива, возглавляемая Пакистанским криптовалютным советом, имеет целью не только легализовать криптовалюту, но и создать рабочие места в технологической сфере и привлечь мировые инвестиции, как указано в публикации.

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По данным министерства финансов, в рамках программы планируется использовать проекты угольной энергетики, такие как Sahiwal, China Hub и Port Qasim, сейчас работающие на 15% мощности. Также это поможет монетизировать излишки энергии и развивать местную экономику, едва избежавшую дефолта в 2023 году.

Пакистан, где насчитывается около 15−20 миллионов пользователей криптовалют, активно работает над созданием регуляторной базы для развития криптовалютной экосистемы.

В апреле, как сообщает издание, страна заручилась поддержкой Чанпена Чжао, соучредителя Binance, для создания цифровой финансовой платформы. Также подписано предварительное соглашение с криптпроектом, связанным с Дональдом Трампом, для развития блокчейн-инноваций.

По словам министерства финансов, Пакистан уже привлек внимание международных криптомайнеров и компаний, занимающихся дата-инфраструктурой. Однако конкретные имена потенциальных партнеров пока не разглашаются.

УНН По материалам:

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