Китай проложит подводный интернет-кабель за $500 млн, чтобы конкурировать с проектом США — Finance.ua
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Китай проложит подводный интернет-кабель за $500 млн, чтобы конкурировать с проектом США

Технологии&Авто
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Китай проложит подводный интернет-кабель за $500 млн, чтобы конкурировать с проектом США
Китай проложит подводный интернет-кабель за $500 млн, чтобы конкурировать с проектом США
Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную опто-волоконную сеть Интернета стоимостью 500 миллионов долларов США, соединяющую Азию, Ближний Восток и Европу, чтобы конкурировать с подобным проектом, поддерживаемым США.
Три основных оператора Китая — China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) — планируют одну из самых совершенных и дальновидных подводных кабельных сетей в мире, пишет Reuters.
Кабель соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.
HMN Technologies Co Ltd получит субсидии от китайского государства на строительство кабеля.
Информация о прокладке кабеля Китаем появилась после того, как правительство США успешно помешало ряду китайских подводных кабельных проектов за рубежом в течение последних четырех лет. Вашингтон также заблокировал лицензии на запланированные частные подводные кабели, которые должны соединить Соединенные Штаты с китайской территорией Гонконг, включая проекты, управляемые Google LLC, Meta Platforms, Inc и Amazon.com Inc.
Подводные кабели передают более 95% всего международного интернет-трафика. Однако они уязвимы для шпионажа и диверсий и стали орудием влияния в эскалации конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Сверхдержавы борются за преобладание передовых технологий, которые могут определить экономическое и военное преимущество в последующие десятилетия.
Проект EMA, возглавляемый Китаем, намерен прямо конкурировать с другим кабелем, который сейчас строит американская фирма SubCom LLC, под названием SeaMeWe-6 (Юго-Восточная Азия-Ближний Восток-Западная Европа-6), также соединяющий Сингапур с Францией через Пакистан, Саудовская Аравия, Египет и полдюжины других стран вдоль маршрута.
Для больших подводных кабельных проектов обычно требуется не менее трех лет, чтобы перейти от концепции к реализации. По словам собеседников, китайские компании надеются завершить заключение контрактов до конца года и запустить кабель EMA до конца 2025 года.
По материалам:
Діло
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