Китай прекратил инвестиции в рф в рамках центральной программы Си Цзиньпина — Finance.ua

Китай прекратил инвестиции в рф в рамках центральной программы Си Цзиньпина Сегодня 07:52

Инвестиции Китая в россии в рамках программы «Один пояс, один путь» впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance&Development Center университета Фудань в Шанхае, Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках программы «Один пояс, один путь» в первой половине 2022 года.

«Один пояс, один путь» — глобальная программа развития инфраструктуры, охватывающая разные сектора — от портов до железных дорог и центров обработки данных до шахт. Ее считают центральной во внешней политике лидера КНР Си Цзиньпина.

В рамках существующей с 2013 года программы осуществляются инвестиции в 70 стран и международных организаций. С момента ее создания Китай вложил в нее 932 млрд долларов (561 млрд долларов на строительные контракты, 371 млрд долларов на инвестиции).

Крупнейшим бенефициаром в рамках программы в 2021 году был Ирак (10,5 млрд долларов). В 2022 году на первое место вышла Саудовская Аравия (заключены соглашения на 5,5 млрд долларов больше, чем в любой другой стране). Общий объем китайских инвестиций в «ОПОП» за полугодие составил 28,4 млрд долларов, что на 1,2 млрд долларов меньше, чем за тот же период год назад.

россия была одним из главных бенефициаров китайских расходов на программу. За 2021 год страны подписали соглашения на сумму около 2 млрд долларов. Первое полугодие 2022 стало первым шестимесячным периодом, когда инвестиции в рамках программы были прекращены.

Кристоф Недопил Ван, директор Green Finance & Development Center, предполагает, что Китай воздерживается от инвестиций в россию из-за угрозы попасть под санкции Запада в связи с развязанной россиянами войной против Украины.

Эксперт считает, что это может быть временным явлением, поскольку «определенное сильное взаимодействие» между странами остается. В частности, Китай продолжает закупки российских энергоносителей, и объемы поставок выросли.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.