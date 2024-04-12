Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы — Bloomberg Сегодня 20:44 — Казна и Политика

Китайские импортеры отменяют поставки 4−5 партий кукурузы из Украины, ранее согласованных на период с апреля по июнь. Поскольку они стремятся выполнить новые правительственные меры по поддержке отечественных фермеров. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, в Китае стремятся снизить предложение на внутреннем рынке и поддержать цены для своих аграриев перед посевной. С этой целью импортеры страны не примут 4−5 партий украинской кукурузы, заказанные КНР ранее для получения с апреля по июнь.

Такое решение было принято в последние две недели. В то же время собеседники отметили, что в дальнейшем Китай может сорвать больше заграничных поставок. В Bloomberg объясняют, что трейдеры могут поставлять кукурузу из-за границы и смешивать ее с другими ингредиентами в кормах для животных перед импортом по более низкой налоговой ставке.

Однако местные власти приграничных территорий Китая запретили трейдерам строить новые заводы для смешивания зерновых культур и сказали уменьшить поставки кукурузы в эти зоны по сравнению с 2023 годом.

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до «негативного», сославшись на риски для госфинансов, поскольку экономика сталкивается с растущей неопределенностью в переходе к новым моделям роста.

УНН По материалам:

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