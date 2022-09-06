Китай одобрил первую в мире ингаляционную вакцину от Covid-19 — Finance.ua

Китай одобрил первую в мире ингаляционную вакцину от Covid-19
Китайские регуляторы лекарственных средств одобрили первую в мире ингаляционную вакцину Convidecia Air против Covid-19, изготовленную CanSino Biologics, после чего цена акций компании выросла сразу на 7%.
Национальное управление медицинской продукции утвердило вакцину для экстренного использования в качестве бустерной, говорится в заявлении компании.
Компания заявила, что ингаляционная вакцина, которую можно хранить и вводить легче, чем внутримышечные уколы, будет вводиться через небулайзер.
Компания не предоставила подробностей о том, когда вакцина на основе аденовируса будет доступна для широкого использования.
Нет общедоступных проверенных или рецензируемых данных по эффективности новой вакцины.
Ученые в ряде стран, включая Кубу, Канаду и США, также разрабатывают ингаляционные вакцины против Covid-19.
С 2020 года Китай одобрил восемь других вакцин местного производства.
Но управление лекарствами страны еще не одобрило иностранных вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech или Moderna, у которых более высокие показатели эффективности по сравнению с другими типами вакцин.
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