Китай одобрил первую в мире ингаляционную вакцину от Covid-19 — Finance.ua

Китай одобрил первую в мире ингаляционную вакцину от Covid-19 Сегодня 22:07 — Мир

Китай одобрил первую в мире ингаляционную вакцину от Covid-19

Китайские регуляторы лекарственных средств одобрили первую в мире ингаляционную вакцину Convidecia Air против Covid-19, изготовленную CanSino Biologics, после чего цена акций компании выросла сразу на 7%.

Национальное управление медицинской продукции утвердило вакцину для экстренного использования в качестве бустерной, говорится в заявлении компании.

Компания заявила, что ингаляционная вакцина, которую можно хранить и вводить легче, чем внутримышечные уколы, будет вводиться через небулайзер.

Компания не предоставила подробностей о том, когда вакцина на основе аденовируса будет доступна для широкого использования.

Нет общедоступных проверенных или рецензируемых данных по эффективности новой вакцины.

Ученые в ряде стран, включая Кубу, Канаду и США, также разрабатывают ингаляционные вакцины против Covid-19.

С 2020 года Китай одобрил восемь других вакцин местного производства.

Но управление лекарствами страны еще не одобрило иностранных вакцин, в том числе Pfizer/BioNTech или Moderna, у которых более высокие показатели эффективности по сравнению с другими типами вакцин.

УНН По материалам:

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