Китай начал собирать автомобили в рф на конфискованных заводах западных конкурентов — Finance.ua
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Китай начал собирать автомобили в рф на конфискованных заводах западных конкурентов

Технологии&Авто
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Китайская компания Chery начала собирать автомобили в россии на трех заводах, которые освободили западные конкуренты, в частности Volkswagen и Mercedes, для продажи на российском рынке.
Об этом сообщили агентству Reuters пять источников, знакомых с ситуацией.
Китайские автопроизводители захватили более половины российского рынка автомобилей по объемам продаж после того, как большинство западных компаний покинули страну из-за вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.
Теперь они расширяют свое влияние и на долю внутреннего производства в россии, что подчеркивает растущую роль Пекина в изменении промышленного ландшафта и экономики россии после вторжения.
Помимо импорта готовых автомобилей в россию, Chery, на долю которой приходится почти пятая часть продаж легковых автомобилей в россии, также импортирует почти готовые автомобили и завершает их сборку на трех российских заводах, сообщили источники.
Четверо из этих источников, включая дилеров, поддерживающих отношения с заводами, отказались от идентификации, поскольку не уполномочены общаться со СМИ.
По словам источников, самый крупный экспортер автомобилей из Китая, вероятно, делает ставку на высокий спрос в стране, поскольку российский внутренний рынок сталкивается с ограниченным производством и недостаточно загруженными мощностями.
В письменном заявлении Chery отметила, что поставляет на российский рынок легковые автомобили, но не планирует строить или покупать собственные заводы в россии. Компания не ответила на вопрос Reuters о сборке автомобилей на этих заводах.
О начале производства Chery на трех заводах и выпуске новых собираемых моделей ранее не сообщалось. россия повышает пошлины на импортные автомобили, что может стимулировать иностранных автопроизводителей локализовать производство.
В июле вице-президент Chery Шон Сюй заявил, что глобальные планы компании предусматривают выход на более чем 60 новых рынков в течение следующих трех лет.
После решения Европейского Союза ввести таможенные пошлины на импорт электромобилей, изготовленных в Китае, электромобили Chery также будут обложены дополнительными налогами.
По материалам:
Економічна Правда
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