Китай испытал гиперзвуковую ракету Feitian-1 — Finance.ua

Китай испытал гиперзвуковую ракету Feitian-1 19.07.2022, 00:22 — Технологии&Авто

Команда школы аэронавтики и астронавтики Северо-Западного политехнического университета Китая успешно запустила Feitian-1, ракету с комбинированным циклом (RBCC).

Несмотря на то, что Китай является одним из трех главных претендентов на разработку практической системы гиперзвукового оружия, получить достоверные данные по гиперзвуковой программе Китая крайне сложно. Китай склонен держать свои проекты в тайне, и то, что публикуется, поступает через контролируемые государством СМИ или формулируется в заявлениях, например, о том, что испытание было для орбитального космического самолета.

Что особенно интересно в запуске Feitian-1, так это то, что он использует двигатель RBCC, чтобы разогнать ракету до скорости, превышающей 5 Мах. Двигатель RBCC — это комбинация воздушно-реактивного прямоточного воздушно-реактивного двигателя, воздушно-реактивного ГПВРД и канальной ракеты.

По мере того как ракета разгоняется, двигатель переключается с одного режима на другой, что позволяет ему справляться с потоком воздуха, попадающим во впускное отверстие на большей и большей скорости, а затем превращаться в чистую ракету на максимальной скорости и на больших высотах.

У такого двигателя есть ряд преимуществ, главное из которых — то, что ему не нужно нести столько окислителя, как обычной ракете, потому что он может собирать кислород с воздуха, как обычный двигатель. Это позволяет ему перевозить больше топлива или большую полезную нагрузку. Кроме того, Feitian-1 может работать на авиационном топливе.

По данным Школы аэронавтики и астронавтики Северо-Западного политехнического университета, двигатель RBCC — первый в гиперзвуковом летательном аппарате. В сообщении говорится, что наземные лётные испытания обеспечили плавный переход от одного режима к другому и выполнили ожидаемое тепловое регулирование горловины и сгорание в сверхшироком диапазоне полета.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.