Китай «ходит по канату» между россией и Западом, но путин лжет Си Цзиньпину — Зеленский — Finance.ua
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Китай «ходит по канату» между россией и Западом, но путин лжет Си Цзиньпину — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пытается балансировать между Западом и россией, но диктатор владимир путин лжет своему союзнику.
Об этом он сказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun.
По словам Зеленского, рф врет даже тем странам, которые «хоть как-то близки к ней и считали россию честным союзником».
«Китай пытается ходить по канату где-то „снаружи“, между Западом и россией. Но что сделал путин? Разве не объявил о размещении ядерного оружия в беларуси через неделю после того, как выступили „против размещения ядерного оружия за пределами территории“ во время встречи с президентом Си Цзиньпином?» — сказал он.
По мнению Зеленского, для Киева «может быть полезна» четкая позиция Пекина по выводу российских войск со всей территории, но сейчас Китай прямо не поддерживает позицию Украины.
«Что касается собственной мирной инициативы Китая, то мы четко дали понять: ценим любые мирные усилия других стран, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь», — добавил глава государства.

Зачем Си Цзиньпин ездил в Москву, и что происходит с экономикой Китая.

По материалам:
НВ
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