Кипр введет визовый сбор для россиян — Finance.ua

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Кипр введет визовый сбор для россиян

Мир
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Кипр введет визовый сбор для россиян
Кипр введет визовый сбор для россиян
Гражданам россии, которые будут ехать на Кипр, придется платить за оформление национальной визы. Такое решение принял совет министров страны.
Так, на фоне приостановки Евросоюзом соглашения об упрощенном визовом режиме с россией и в рамках общей визовой политики ЕС Кипр, в свою очередь, также планирует ввести сбор за оформление национальной визы для россиян. Новые правила вступят в силу с 1 декабря текущего года.

Сбор за оформление кипрских виз россиянам

В настоящее время национальная кипрская виза оформляется для граждан рф бесплатно. Но с 1 декабря вводится визовый сбор, согласно которому следует ожидать следующие тарифы:
  • 80 евро для лиц старше 13 лет;
  • 40 евро для детей от 6 до 12 лет.
Срок рассмотрения заявления на получение национальной визы Республики Кипр составляет от 3 до 5 рабочих дней.
Кроме того, визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины (паспорта старого образца) с 1 декабря составит 35 евро. Для граждан Казахстана — 80 евро.
К слову, въехать на Кипр можно по национальной визе, действующей шенгенской визе или многократной национальной визе Румынии, Хорватии или Болгарии (согласно соглашению между этими странами).
По материалам:
Телеканал 24
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