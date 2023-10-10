Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик — Finance.ua

Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик Сегодня 03:32 — Фондовый рынок

Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик

Модель оснащена заводской кабиной с климат-контролем. Как и другие модели серии K9, кабина K9 2400 отличается современным дизайном, эргономичными органами управления и множеством места для хранения вещей. Об этом пишет Агроправда

На K9 2400 Cab установлен трехцилиндровый дизельный двигатель Kioti мощностью 24 лошадиные силы. Варианты двух- или четырехколесного привода на выбор с ограниченным передним мостом и блокируемым задним дифференциалом с механическим приводом позволяют операторам регулировать производительность в зависимости от местности.

Чувствительный к скорости руль с электроусилителем и модернизированная бесступенчатая трансмиссия с ременным приводом обеспечивают операторам отличные впечатления от вождения.

Машина K9 2400 может развивать скорость до 50 км/ч. Он имеет грузоподъемность 800 кг, буксировочную способность 600 кг и грузоподъемность самосвальной платформы 500 кг.

Дополнительные функции включают в себя цельностальную грузовую платформу с обивкой, приборную панель в автомобильном стиле с регулируемым рулевым колесом и многофункциональным рычагом, розетки питания и USB-разъемы, а также дорожный просвет в 12,5 дюймов (12,5 дюймов).

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