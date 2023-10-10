Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик

Фондовый рынок
12
Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик
Kioti представила интересный хозяйственный мини-грузовик
Модель оснащена заводской кабиной с климат-контролем. Как и другие модели серии K9, кабина K9 2400 отличается современным дизайном, эргономичными органами управления и множеством места для хранения вещей. Об этом пишет Агроправда.
На K9 2400 Cab установлен трехцилиндровый дизельный двигатель Kioti мощностью 24 лошадиные силы. Варианты двух- или четырехколесного привода на выбор с ограниченным передним мостом и блокируемым задним дифференциалом с механическим приводом позволяют операторам регулировать производительность в зависимости от местности.
Чувствительный к скорости руль с электроусилителем и модернизированная бесступенчатая трансмиссия с ременным приводом обеспечивают операторам отличные впечатления от вождения.
Машина K9 2400 может развивать скорость до 50 км/ч. Он имеет грузоподъемность 800 кг, буксировочную способность 600 кг и грузоподъемность самосвальной платформы 500 кг.
Дополнительные функции включают в себя цельностальную грузовую платформу с обивкой, приборную панель в автомобильном стиле с регулируемым рулевым колесом и многофункциональным рычагом, розетки питания и USB-разъемы, а также дорожный просвет в 12,5 дюймов (12,5 дюймов).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.