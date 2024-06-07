Киеву увеличили лимиты электроэнергии — Yasno Сегодня 10:14 — Энергетика

Киеву увеличили лимиты электроэнергии — Yasno

Прогнозируемое потребление электроэнергии для Киева на пятницу, 7 июня, — 1050−1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%, для населения бизнеса останется около 50% от привычного потребления.

Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

«Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому сегодня немного легче. На завтра тенденция сохранится», — добавил он.

Коваленко отметил, что с 24 июня начинает работу постановление о справедливом распределении лимитов.

«Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами», — резюмировал он.

Напомним, в «Укренегро» предупреждали, что на этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться на протяжении всех суток.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.