«Киевстар» возобновил 100% услуг, — президент компании — Finance.ua
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«Киевстар» возобновил 100% услуг, — президент компании

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«Киевстар» возобновил 100% услуг, — президент компании
«Киевстар» возобновил 100% услуг, — президент компании
Крупнейший украинский оператор связи «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.
Об этом сообщил президент «Киевстар» Александр Комаров в эфире национального телемарафона в среду, передает «Интерфакс-Украина».
«Мы возобновили все услуги на 100% по всей территории Украины, а также за рубежом. Последняя услуга, которую мы возобновляли, это был международный роуминг. В понедельник мы начали и во вторник закончили. Все услуги „Киевстар“ работают без каких-либо ограничений», — заявил Комаров.
Он отметил, что реальные данные об оттоке абонентов «Киевстар» к другим мобильным операторам компания сможет увидеть через несколько дней.

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«Все еще есть некоторые проблемы с внутренними системами мониторинга, аналитики, которые мы сейчас восстанавливаем, и думаю, что мы увидим уже реальную статистику через несколько дней», — сказал Комаров.
Президент компании подчеркнул, что Киевстар сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленных методов киберзащиты в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.
По его словам, компания вместе с СБУ и Госспецсвязи делится своим опытом ликвидации последствий масштабной кибератаки с другими украинскими технологическими компаниями.

Справка Finance.ua:

  • после сбоя рано утром 12 декабря, вызванного масштабной кибератакой, «Киевстар» начал восстанавливать услуги голосовой связи вечером 13 декабря, через сутки в отдельных регионах снова заработал мобильный интернет, а о его полном восстановлении в стране компания сообщила вечером 15 декабря;
  • утром 18 декабря «Киевстар» сообщил о возобновлении услуги SMS, а через сутки — мобильного интернета в метрополитене Киева и Харькова. В компании заявили, что планируют добиться полной стабилизации в предоставлении услуг до конца недели.
По материалам:
Економічна Правда
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