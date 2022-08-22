«Киевстар» купил медицинский сервис Helsi. До войны он оценивался в $30-40 млн — Finance.ua

«Киевстар» купил медицинский сервис Helsi. До войны он оценивался в $30-40 млн Сегодня 07:15 — Фондовый рынок

«Киевстар» купил медицинский сервис Helsi. До войны он оценивался в $30-40 млн

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» приобрел контрольную долю в крупнейшей медицинской информационной системе Helsi.

Об этом говорится в сообщении материнской компании «Киевстар» Veon. Стороны не разглашают детали соглашения. По оценке Forbes, текущая стоимость Helsi может составлять $10 млн.

ЧАО «Киевстар» принадлежит 69,99% в ООО «Хелси Украина», зарегистрированном 6 июля 2022, свидетельствуют данные YouControl. Конечным бенефициарным владельцем компании является Самвел Акобян, владеющий долей в 26,9% через ООО «Украинская инвестиционная платформа», свидетельствуют данные аналитической системы YouControl. Он также владеет 100% ООО «Хелси ЮА», которой принадлежит торговая марка сервиса.

По оценке Forbes, текущая стоимость Helsi, исходя из публичных финансовых показателей компании и мультипликаторов для медицинской индустрии, может составлять $10 млн.

В довоенное время, с учетом покрытия, ниши и клиентской базы, сервис мог стоить $30-40 млн, рассказал Forbes глава Chernovetskyi Investment Group Владимир Кривко.

«С учетом войны, она была ниже», — добавляет он.

«Киевстар» планирует расширить свой бизнес и в последующие три года инвестировать в развитие цифровых экосистем для здоровья украинцев«, — заявил СЕО «Киевстар» Александр Комаров.

Инвестиции Helsi планирует вложить в разработку продукта, чтобы предоставлять новые электронные услуги врачам и пациентам.

Сервисом Helsi на август 2022 пользуются 23 млн пациентов и 1300 клиник. С начала года количество пользователей выросло на 11%, сообщили Forbes в компании.

Медицинскую информационную систему Helsi начали разрабатывать в 2016 году. Сначала в рамках медреформы она позволила врачам и пациентам подписывать декларации. Теперь сервис позволяет записаться к врачу, просматривать истории посещений и медицинские документы, получать электронные рецепты и получать удаленную видеоконсультацию.

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