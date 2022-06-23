Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений — Finance.ua

Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений

Киевский городской совет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил по итогам заседания Киевсовета.

«Мы ввели особую процедуру и льготы по аренде коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины. Так, стоимость арендной платы за площади, находящиеся в коммунальной собственности территориальной громады города Киева, для сил безопасности и обороны установлена в размере 1 гривны — на период военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены. Мы должны обеспечить полноценное функционирование сил обороны для эффективной защиты Украины и столицы», — сказал Виталий Кличко.

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Также депутаты приняли решение о списании задолженности за землю объектами обороны и рассмотрели в обновленной редакции программу «Защитник Киева» — для надлежащего финансирования территориальной обороны столицы.

Так, для повышения обороноспособности столицы — организации военной службы, выполнения воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве на 2022-2024 годы предусмотрено привлечь из городского бюджета в общей сложности 238,8 млн грн. В частности, в 2022 году — 174,2 млн грн (увеличено финансирование на 128,6 млн грн), в 2023 году — 34,7 млн грн, в 2024 — 29,8 млн грн.

Увеличение финансирования обусловлено увеличением в Киеве численности подразделений территориальной обороны более чем в два раза. А также тем, что в городе начал работу центр подготовки сил муниципальной безопасности, подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады столицы. Также поступают многочисленные обращения к городским властям от воинских частей ВСУ и других военных формирований с просьбой обеспечить военнослужащих, отбывающих для выполнения боевых заданий за пределы Киева, необходимым боевым снаряжением. С началом широкомасштабной агрессии россии проводится также много перевозок разных категорий военнослужащих — по представлению военного руководства.

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