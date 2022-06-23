Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений

Казна и Политика
102
Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений
Киевсовет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений
Киевский городской совет ввел особую процедуру и льготы на аренду коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил по итогам заседания Киевсовета.
«Мы ввели особую процедуру и льготы по аренде коммунальных помещений силами безопасности и обороны Украины. Так, стоимость арендной платы за площади, находящиеся в коммунальной собственности территориальной громады города Киева, для сил безопасности и обороны установлена в размере 1 гривны — на период военного положения и в течение месяца после его прекращения или отмены. Мы должны обеспечить полноценное функционирование сил обороны для эффективной защиты Украины и столицы», — сказал Виталий Кличко.
Читайте также
Также депутаты приняли решение о списании задолженности за землю объектами обороны и рассмотрели в обновленной редакции программу «Защитник Киева» — для надлежащего финансирования территориальной обороны столицы.
Так, для повышения обороноспособности столицы — организации военной службы, выполнения воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве на 2022-2024 годы предусмотрено привлечь из городского бюджета в общей сложности 238,8 млн грн. В частности, в 2022 году — 174,2 млн грн (увеличено финансирование на 128,6 млн грн), в 2023 году — 34,7 млн грн, в 2024 — 29,8 млн грн.
Место для вашей рекламы
Увеличение финансирования обусловлено увеличением в Киеве численности подразделений территориальной обороны более чем в два раза. А также тем, что в городе начал работу центр подготовки сил муниципальной безопасности, подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной громады столицы. Также поступают многочисленные обращения к городским властям от воинских частей ВСУ и других военных формирований с просьбой обеспечить военнослужащих, отбывающих для выполнения боевых заданий за пределы Киева, необходимым боевым снаряжением. С началом широкомасштабной агрессии россии проводится также много перевозок разных категорий военнослужащих — по представлению военного руководства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.