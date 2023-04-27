Киевскому заповедному лесу вернули земли стоимостью 6 миллионов гривен — Finance.ua
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Киевскому заповедному лесу вернули земли стоимостью 6 миллионов гривен

Казна и Политика
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Борьба за Беличанский лес продолжалась около 14 лет. Суд вернул Беличанскому лесу Киева, являющемуся частью национального природного парка «Голосеевский», земли стоимостью 6 миллионов гривен, пишет ecopolitic.com.ua.
Спорный участок лесного фонда площадью 1500 м2 вернули из частной собственности, сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook. Это стало возможным благодаря работе прокуроров Специализированной экологической прокуратуры.
«Этот участок особо ценных земель был изъят Коцюбинским поселковым советом у землепользователя с нарушением требований законодательства, а именно без соответствующего согласия Кабинета Министров Украины», — подчеркнули в пресс-службе.
Беличанский лес расположен на 4 тысячах гектаров в Святошинском районе Киева. Границы села Коцюбинское стремились расширить за счет леса. Борьба за эти участки продолжалась около 14 лет.
По материалам:
Finance.ua
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