Киевскому заповедному лесу вернули земли стоимостью 6 миллионов гривен — Finance.ua

Киевскому заповедному лесу вернули земли стоимостью 6 миллионов гривен Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Борьба за Беличанский лес продолжалась около 14 лет. Суд вернул Беличанскому лесу Киева, являющемуся частью национального природного парка «Голосеевский», земли стоимостью 6 миллионов гривен, пишет ecopolitic.com.ua

Спорный участок лесного фонда площадью 1500 м2 вернули из частной собственности, сообщает Киевская областная прокуратура в Facebook. Это стало возможным благодаря работе прокуроров Специализированной экологической прокуратуры.

«Этот участок особо ценных земель был изъят Коцюбинским поселковым советом у землепользователя с нарушением требований законодательства, а именно без соответствующего согласия Кабинета Министров Украины», — подчеркнули в пресс-службе.

Беличанский лес расположен на 4 тысячах гектаров в Святошинском районе Киева. Границы села Коцюбинское стремились расширить за счет леса. Борьба за эти участки продолжалась около 14 лет.

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