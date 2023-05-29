Киевский завод «Электронмаш» продали почти за 121 миллион гривен — Finance.ua

Киевский завод «Электронмаш» продали почти за 121 миллион гривен
Фонд госимущества продал киевский завод «Электронмаш» за 120,8 миллиона гривен на платформе Prozorro.продажи.
Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.
Кроме победной ставки, покупатель должен уплатить НДС — 24,2 миллиона гривен и более 23 миллионов гривен долгов предприятия перед работниками и госбюджетом.
За актив соревновались 6 участников:
- ООО «Мартенс» с окончательным предложением 62 000 003 грн;
- ООО «ДК БЦ1» с окончательным предложением 67 500 000 грн;
- ООО Ю-Бейс групп с окончательным предложением 88 000 000 грн;
- ООО «Норт Лэнд» с окончательным предложением 119 300 000 грн;
- ООО «БСК Групп» с окончательным предложением 120 777 000 грн;
- ООО «Инком Рент» с окончательным предложением 120 810 000 грн.
Завод приобрело ООО «Инком Рент».
По данным «Опендатабот», ООО «Инком Рент» было основано 5 июля 2018 года, директор компании — Людмила Труфанова, 60% компании принадлежит ООО «Компания по управлению активами «Ариво эссет менеджмент», остальные 40% принадлежит ООО «Платес-1».
Основной вид деятельности компании: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
По состоянию на 2020 год компания зарегистрировала чистую прибыль на сумму 415 700 грн, и активы на сумму 8 419 000 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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