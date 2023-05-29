Киевский завод «Электронмаш» продали почти за 121 миллион гривен — Finance.ua

Киевский завод «Электронмаш» продали почти за 121 миллион гривен Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Киевский завод «Электронмаш» продали почти за 121 миллион гривен, Фото: prozorro.sale

Фонд госимущества продал киевский завод «Электронмаш» за 120,8 миллиона гривен на платформе Prozorro.продажи.

Об этом стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.

Кроме победной ставки, покупатель должен уплатить НДС — 24,2 миллиона гривен и более 23 миллионов гривен долгов предприятия перед работниками и госбюджетом.

За актив соревновались 6 участников:

ООО «Мартенс» с окончательным предложением 62 000 003 грн;

ООО «ДК БЦ1» с окончательным предложением 67 500 000 грн;

ООО Ю-Бейс групп с окончательным предложением 88 000 000 грн;

ООО «Норт Лэнд» с окончательным предложением 119 300 000 грн;

ООО «БСК Групп» с ​​окончательным предложением 120 777 000 грн;

ООО «Инком Рент» с окончательным предложением 120 810 000 грн.

Фото: prozorro. sale

Завод приобрело ООО «Инком Рент».

По данным «Опендатабот», ООО «Инком Рент» было основано 5 июля 2018 года, директор компании — Людмила Труфанова, 60% компании принадлежит ООО «Компания по управлению активами «Ариво эссет менеджмент», остальные 40% принадлежит ООО «Платес-1».

Основной вид деятельности компании: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

По состоянию на 2020 год компания зарегистрировала чистую прибыль на сумму 415 700 грн, и активы на сумму 8 419 000 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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