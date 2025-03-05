Киевский метрополитен покупает 50 современных вагонов за счет ЕБРР — Finance.ua
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Киевский метрополитен покупает 50 современных вагонов за счет ЕБРР

Казна и Политика
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Киевский метрополитен покупает 50 современных вагонов за счет ЕБРР
Киевский метрополитен покупает 50 современных вагонов за счет ЕБРР
Киевский метрополитен планирует приобрести 50 современных вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Как сообщает пресс-служба подземки, тендер на закупку вагонов объявили сегодня, 5 марта, на официальном сайте ЕБРР.
Тендер предусматривает приобретение 10 пятивагонных поездов со свободным проходом между вагонами.
Они должны соответствовать современным европейским стандартам и учитывать особенности эксплуатации столичной подземки. Также в рамках тендера запланированы поставки запасных частей, расходных материалов, оборудования и инструментов для обслуживания и ремонта подвижного состава.
Закупку будут проводить в формате открытых торгов с предварительной квалификацией. Конечный срок подачи предложений для первого этапа — май 2025 года. Ознакомиться с тендерной документацией можно на официальном сайте ЕБРР после предварительной регистрации.
«В настоящее время инвентарный парк киевского метрополитена насчитывает более 830 вагонов. В то же время, в ближайшее время срок эксплуатации завершится у примерно 100 вагонов. Поэтому обновление подвижного состава является важным шагом по безопасности и комфорту пассажиров и модернизации городской транспортной системы», — добавили в метрополитене.
По материалам:
bigkyiv
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