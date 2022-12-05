Киевских чиновников подозревают в хищении 9 млн гривен на ремонте парка «Муромец» — Finance.ua

Киевских чиновников подозревают в хищении 9 млн гривен на ремонте парка «Муромец» Сегодня 20:21 — Криминал

Киевских чиновников подозревают в хищении 9 млн гривен на ремонте парка «Муромец»

Киевским чиновникам сообщили о подозрении в хищении 9 млн гривен, выделенных на ремонт спортплощадок в парке «Муромец» в Деснянском районе. Выяснилось, что на балансе КП вообще отсутствовали какие-либо сооружения и объекты, подлежащие ремонту.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева в рамках уголовного производства по факту хищения свыше 9 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт спортплощадок, сообщено о подозрении руководителю одного из коммунальных предприятий столицы, двум руководителям подрядных организаций и физлицу-предпринимателю, ответственному за проведение технического надзора.

Как установлено досудебным расследованием, руководитель коммунального предприятия объявил тендер на проведение капитального ремонта спортивных площадок на территории одного из крупнейших столичных парков «Муромец». Сумма подряда составила 32 млн гривен.

Несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме, должностное лицо вступило в преступный сговор с руководителями подрядных организаций и инженерами технадзора и подписало подготовленные ими поддельные акты выполненных работ. Ущерб столичному бюджету составляет более 9 млн гривен.

Также выяснилось, что на балансе указанного коммунального предприятия вообще отсутствовали какие-либо постройки и объекты, подлежащие ремонту.

В ходе проведенных 14 санкционированных обысков у фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли наличные средства, печати подконтрольных предприятий, черновые записи, паспорта граждан россии, а также боевые припасы и огнестрельное оружие.

По результатам досудебного расследования доложено о подозрении 4 лицам в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании последним мер пресечения в виде содержания под стражей.

Также решается вопрос об объявлении в розыск еще 2 человек, которые начали скрываться от органов досудебного расследования, в том числе пересекши государственную границу Украины.

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