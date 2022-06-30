Киевлянин подал иск к «Киевпасстрансу»: требует вернуть возможность оплаты наличными — Finance.ua
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Киевлянин подал иск к «Киевпасстрансу»: требует вернуть возможность оплаты наличными

Личные финансы
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Киевлянин подал иск к «Киевпасстрансу»: требует вернуть возможность оплаты наличными
Киевлянин подал иск к «Киевпасстрансу»: требует вернуть возможность оплаты наличными, КМДА
Киевлянин подал иск к Киевпасстрансу в Окружной административный суд города Киева, пишет The Village.
Истец просит суд обязать предприятие восстановить возможность оплаты проезда наличными в салоне общественного транспорта.
Также он требует признать прекращение приема наличных средств для оплаты за транспорт нарушением прав потребителей.
Суд еще решает, открывать ли производство по этому делу.
Напомним, бумажные талоны на проезд в общественном транспорте Киева вышли из обращения в июле 2021 года. Воспользоваться транспортом можно только с помощью электронных билетов.
Электронный билет требуется для того, чтобы вести учет поездок, количество льготных пассажиров. С этой информацией КГГА сможет контролировать работу транспорта и улучшать ее.
Электронный билет работает только в коммунальном транспорте Киева. В маршрутках он должен заработать с 1 января 2023 года, но его уже несколько раз отсрочивали.
Еще в 2019 году на электронные билеты перешел Киевский метрополитен.
По материалам:
The Village Україна
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