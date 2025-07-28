Киевляне в I полугодии заплатили 29 млн грн за возобновление электроснабжения после отключения за долги — Finance.ua

Киевляне в I полугодии заплатили 29 млн грн за возобновление электроснабжения после отключения за долги Сегодня 06:12 — Личные финансы

Киевляне в I полугодии заплатили 29 млн грн за возобновление электроснабжения после отключения за долги

уплатили 29 млн грн за его восстановление. По результатам I полугодия 2025 г. клиенты YASNO в Киеве, которым было прекращено электроснабжение за долги,

Об этом сообщил энергопоставщик.

Общая накопленная задолженность попавших под отключение клиентов составила 100 млн грн.

В компании уточнили, что стоимость услуги возобновления электроснабжения может составлять до 6 тыс. грн в зависимости от схемы подключения к электросетям. Для его возобновления оператор системы распределения закладывает в городе три рабочих дня.

Чтобы избежать таких обесточений, в YASNO советуют своевременно оплачивать электроэнергию, а в случае накопления задолженности не игнорировать напоминания в виде смс, email-сообщений о наличии долга перед поставщиком.

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