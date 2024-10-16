«Киевхлеб» закрыл 80% автономных магазинов в Киеве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевхлеб» закрыл 80% автономных магазинов в Киеве

Фондовый рынок
24
Компания «Киевхлеб» закрыла 5 из 6 своих автономных магазинов без кассиров в Киеве из-за ряда проблем, включая злоумышленников и частые отключения электроэнергии.
Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.
Сначала компания планировала использовать вендинговые автоматы, но из-за их высокой стоимости от этой идеи отказались. Вместо этого в стандартных хлебных киосках установили двери с доступом через банковскую карту, кассу самообслуживания и камеры видеонаблюдения с фиксацией лица.
Однако система не смогла полностью оградить магазины от злоумышленников. Мошенников не останавливал и риск того, что оператор может дистанционно заблокировать дверь и вызвать охрану. Решение нашли — добавили видео консьержа на дисплее у кассы расчета.
Впрочем, следующим препятствием стали массовые отключения электроэнергии. Из-за перебоев со светом дверь не закрывалась, камеры выключались, а холодильники и освещение не работали.
«Киевхлеб» не исключает возвращения к этому формату, но решение будет принято не ранее весны 2025 года, когда будет понятно, продолжит ли Киев жить дальше без отключений света.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.