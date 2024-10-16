«Киевхлеб» закрыл 80% автономных магазинов в Киеве — Finance.ua

«Киевхлеб» закрыл 80% автономных магазинов в Киеве Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Компания «Киевхлеб» закрыла 5 из 6 своих автономных магазинов без кассиров в Киеве из-за ряда проблем, включая злоумышленников и частые отключения электроэнергии.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Сначала компания планировала использовать вендинговые автоматы, но из-за их высокой стоимости от этой идеи отказались. Вместо этого в стандартных хлебных киосках установили двери с доступом через банковскую карту, кассу самообслуживания и камеры видеонаблюдения с фиксацией лица.

Однако система не смогла полностью оградить магазины от злоумышленников. Мошенников не останавливал и риск того, что оператор может дистанционно заблокировать дверь и вызвать охрану. Решение нашли — добавили видео консьержа на дисплее у кассы расчета.

Впрочем, следующим препятствием стали массовые отключения электроэнергии. Из-за перебоев со светом дверь не закрывалась, камеры выключались, а холодильники и освещение не работали.

«Киевхлеб» не исключает возвращения к этому формату, но решение будет принято не ранее весны 2025 года, когда будет понятно, продолжит ли Киев жить дальше без отключений света.

Економічна Правда По материалам:

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