«Киевгорстрой» готовят к докапитализации — Finance.ua

«Киевгорстрой» готовят к докапитализации Сегодня 12:45 — Фондовый рынок

«Киевгорстрой» готовят к докапитализации

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» приступило к подготовке к докапитализации. Сейчас встает задача — обеспечение возможности дополнительной эмиссии акций столичного лидера строительной отрасли.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий самоуправления, председатель Комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой», Владислав Андронов.

По его словам, по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации «Киевгорстроя» и об обращении в Кабмин по предотвращению ущерба от объектов «Укрбуда», переданных «Киевгорстрою».

«Эти решения позволяют нам работать дальше и возобновить работы на объектах компании. Сейчас „Киевгорстрой“ готовит свои документы для будущей докапитализации. Город планирует предоставить компании средства, предусмотренные в бюджете для докапитализации, в течение 2025 года», — подчеркнул Андронов.

Он отметил, что Комиссия также рассмотрела вопросы землепользования, прокладки инженерных сетей и подключения домов, пополнение оборотных средств путем привлечения внешнего возвратного финансирования.

Андронов подчеркнул, что этапность и очередность, сроки достройки и ввода в эксплуатацию проектов жилых комплексов будут определяться непосредственно в «Киевгорстрое».

Напомним, в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.

Киев владеет 80% уставного капитала «Киевгорстроя».

В июле было принято решение о начале аудита деятельности «Киевгорстроя». В декабре глава «Киевгорстроя» Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет работы.

В свою очередь, напомним, после того как в конце 2019 года «лопнул» один из лидеров рынка строительства — компания Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», входящая в госкорпорацию «Укрбуд», достройку ее ЖК было решено передать именно «Киевгорстрою».

Речь шла о достройке 22 объектов, однако «Киевгорстрой» во исполнение решения правительства взял на баланс всего 18. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК.

Отметим, что сумма в 2,28 миллиарда гривен, которую Киев определил как необходимую для компенсации, уже называлась ранее городскими властями и новым руководителем «Киевгорстроя» Василием Олейником. По словам последнего, были сформированы обращения в Кабмин, но «никаких реакций в формате денег не произошло».

Діло По материалам:

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