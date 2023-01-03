Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии — Finance.ua
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Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии

Энергетика
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Сегодня с 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.
Как сообщает ДТЭК, теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, однако экономика должна работать, и потребление промышленностью растет.
«Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему. Поэтому сегодня с 14:00 в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме», — говорится в сообщении.
Ранее НЭК"Укрэнерго" сообщало, что из-за снижения уровня потребления электроснабжения до 14:00 в Украине не будут ограничивать.
Киевская область сейчас полностью обеспечивается электроэнергией. 2 января не вводили экстренные и плановые отключения света.
В Минэнерго заявили, что отключение света в Украине продлятся до конца отопительного сезона. 31 декабря 2022 года в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключения света.
По материалам:
УНІАН
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