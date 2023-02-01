Киев возобновляет строительство пешеходного моста на Оболони — Finance.ua

Киев возобновляет строительство пешеходного моста на Оболони Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Киев возобновляет строительство пешеходного моста на Оболони, Фото: Віталій Кличко

Столичные власти продолжат строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

«Столица продолжит строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский, которое ведет с 2020 года за счет меценатов. Деньги из городского бюджета не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта», — написал он.

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На начало 2023 года уже установлены три опоры моста. За средства, предоставленные Парижем, завершат установку четвертой опоры, закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции, приобретут металлоконструкции.

По проекту мост будет опираться на четыре опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина — 164 м.

«Мост будет комфортным для передвижения маломобильных групп населения. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект мешать не будет. Оболонский остров обустроим как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны», — добавил Кличко.

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