Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны — Киевводоканал Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны — Киевводоканал

Заместитель директора ЧАО «Киевводоканал» Владимир Костюк сообщил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

«Хочу напомнить, что река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения столицы», — пояснил Костюк.

По его словам, из-за загрязнения реки Десна в Киеве могут отказаться от водоснабжения Деснянских водопроводных станций.

«Загрязнение реки Десна продвигается. Мы следим и анализируем показатели лабораторных исследований многих организаций, которые занимаются этим вопросом. Водоканал дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. К сожалению, разбавление этого загрязнения так, как моделировали, не происходит. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. К сожалению, органическое загрязнение продолжается. Смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4−5 дней, невозможно. Однако мы ожидаем самых плохих результатов. Если такие результаты подтверждаются и наша действующая технология не будет способна очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию ​​и артезианские источники. Однако эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь город Киев», — добавил он.

Уточнение Киевводоканала

На странице КП в 18.12 появилась реакция на заявление своего спикера.

«Отмечаем, что ситуация контролируемая. Качество воды, которая подается в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет. Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала „Эспрессо“ озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого сейчас низкая», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Киевводоканал «готов к возможным вызовам и заблаговременно принимает все меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение».

«В случае ухудшения показателей качества воды в Десне будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях», — отметили в водоканале.

Также на КП отметили, что создана рабочая группа по реагированию на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна.

«Мы держим ситуацию под контролем и имеем четкий план реагирования в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих водоснабжению столицы», — подытожили там.

Загрязнение воды в реках Сейм и Десна — что известно

27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства сообщило, что в реке Сейм, которая является притоком Десны, зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ.

Загрязнение распространилось по всей акватории Сейма в Сумской области и добралось до Чернигова.

30 августа заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что река Сейм была загрязнена на территории россии.

НВ По материалам:

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