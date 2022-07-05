Киев и Варшаву хотят объединить скоростной железной дорогой: сколько это будет стоить — Finance.ua

Киев и Варшаву хотят объединить скоростной железной дорогой: сколько это будет стоить Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Киев и Варшаву хотят объединить скоростной железной дорогой: сколько это будет стоить

Столицы Украины и Польши планируют объединить скоростной железной дорогой, этот проект оценивают в 1,2 млрд долларов.

Соответствующий проект содержится в Плане восстановления Украины, представленном в Лугано в понедельник.

О скоростном сообщении между Киевом и Варшавой говорят еще с 2019 года, когда Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.

В начале года в Мининфраструктуры рассказывали, что благодаря строительству евроколеи Киев-Варшава время в пути будет занимать до 4 часов. Накануне полномасштабного вторжения России в Украину стороны совместно нарабатывали план реализации проекта и готовились к его презентации на уровне ЕС.

Напомним, в мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начнет поэтапное строительство узких европейских путей, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. Ранее операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

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Економічна Правда По материалам:

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