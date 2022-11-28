Киев готов компенсировать до 80 тыс. грн на закупку альтернативных источников энергии для ОСМД и ЖСК — глава комиссии Сегодня 20:21 — Энергетика

Киев готов компенсировать до 80 тыс. грн на закупку альтернативных источников энергии для ОСМД и ЖСК — глава комиссии

Многоквартирные дома, где созданы ОСМД, ЖСК или управляющие частные компании, могут получить компенсацию до 80 тыс. грн на закупку альтернативных источников энергии.

Об этом сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, депутат Александр Бродский.

Он сообщил, что вступило в силу решение Киевсовета «О некоторых вопросах подготовки жилищного фонда г. Киева к прохождению зимнего периода в условиях военного положения».

Это решение направлено на поддержку жилых многоквартирных домов города Киева, в которых создано ОСМД, ЖСК и для частных управляющих компаний на закупку альтернативных (независимых) источников энергии (бензиновые и дизельные генераторы, источники бесперебойного питания, инверторы, солнечные панели) для обеспечения внутридомовых систем, таких как индивидуальные тепловые пункты, котельные, очередное освещение или подзарядка гаджетов для совладельцев), — сообщил Бродский на странице в Фейсбуке.

Депутат отметил, что предусмотрен простой механизм: дом приносит расходную накладную, выписку из единого государственного реестра и подает заявление на имя председателя РГА.

«В течение следующих двух месяцев город будет возмещать 75% стоимости такого источника, но не более 80 тыс. грн для одного дома. Надеюсь, все участники воспользуются этим решением для бесперебойной работы коммуникаций в своих домах», — написал Бродский.

Что касается домов, которые находятся под управлением бывших ЖЭКов, то, по словам Бродского, «каждая из 10 управляющих компаний районов получила по 20 млн грн на прохождение отопительного сезона, а этим решением мы достигли равенства между домами разной формы управления».

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