Киберполиция разоблачила гражданина Болгарии в скимминге – ему грозит до 15 лет лишения свободы — Finance.ua
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Киберполиция разоблачила гражданина Болгарии в скимминге – ему грозит до 15 лет лишения свободы

Сегодня 19:45Криминал
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Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям совместно с другими правоохранителями Львовской области разоблачили 37-летнего иностранца в противоправных действиях. Гражданин Болгарии устанавливал в картридеры банкоматов специальные скимминговые устройства для считывания данных банковских карт пользователей.
Также злоумышленник устанавливал скрытые видеокамеры, фиксировавшие ввод PIN-кодов. По предварительным данным, правонарушителю удалось считать информацию с 57 банковских карт граждан.
Обычно такие данные используются для изготовления дубликатов карт и последующего снятия с них наличных денег. Правоохранители проверяют злоумышленника на причастность к мошенническому завладению деньгами.
Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства фигуранта дела. Во время обыска была изъята компьютерная техника, где хранились сведения о банковских картах граждан, скимминговое оборудование и металлические накладки с видеокамерами.
Мужчине объявленное подозрение по ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. За совершённые правонарушения ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Дополнительно киберполиция напоминает, что перед использованием банкомата нужно его тщательно осмотреть, а при вводе PIN-кода следует прикрывать клавиатуру рукой.

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По материалам: ITC.ua
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