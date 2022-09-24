Kia Sorento пережил еще одно большое обновление на 2023 год — Finance.ua
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Kia Sorento пережил еще одно большое обновление на 2023 год

Технологии&Авто
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Kia Sorento пережил еще одно большое обновление на 2023 год
Компания Kia в середине лета опубликовала нововведения, доступные Sorento. Однако эти изменения носили незначительный характер и коснулись модели, представленной на корейском рынке. Об этом пишет newsyou.info.
Теперь опубликованы нововведения для Kia Sorento 2023, продаваемого в США. Причем они затронули только гибридную модификацию и существенно повысили качество кроссовера.
Однако компания Kia убрала базовую версию Sorento: теперь в США корейская модель стала дороже примерно на 5 тысяч долларов. Но по умолчанию кроссовер комплектуется электроприводом, креслом водителя, меняющим положение в восьми направлениях, и бескаркасным салонным зеркалом.
В следующей по списку комплектации появились диски диаметром 17 дюймов, 12,3-дюймовый цифровой приборный щиток, адаптивный круиз-контроль, раздельные сиденья второго ряда, премиальная стереосистема и противотуманные светодиодные фары. Также вместе с этой модификацией идет панорамный люк.
Kia Sorento пережил еще одно большое обновление на 2023 год
В комплекте с корейской моделью стандартно поставляется 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, дополняемый 60-сильным электромотором.
Kia Sorento пережил еще одно большое обновление на 2023 год
Такая комбинация обеспечивает 227 л. Опционально эта версия Sorento совмещается с полным приводом. В более дорогих модификациях появляется 261-сильный гибрид, сочетающийся с аккумулятором, обеспечивающим запас хода на электротяге 52 километра.

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По материалам:
Finance.ua
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