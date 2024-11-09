KIA представила обновленный кроссовер Sportage (фото) — Finance.ua

KIA представила обновленный кроссовер Sportage (фото) Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

KIA представила обновленный кроссовер Sportage (фото)

Корейский бренд KIA выпустил обновленную версию своего компактного кроссовера Sportage. Новинка предлагается как исключительно с ДВС, так и в виде гибрида.

Об этом говорится на сайте KIA.

Kia Sportage шестого поколения получил обновленный дизайн передней части. Фары теперь расположены вертикально.

Между ними разместилась широкая решетка радиатора. Также обновления претерпел передний бампер и колесные диски.

Более любопытные изменения можно заметить в линейке двигателей. Теперь покупатели могут выбирать среди следующих вариантов:

1,6-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с.

2,0-литровый двигатель, работающий на сжиженном газе мощностью 146 л.с.

Гибридная версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и электродвигателем мощностью 64 л.с.

В паре к бензиновому двигателю теперь предлагается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, заменившая предыдущую коробку-робот. Покупатели могут выбирать между передне- и полноприводными версиями авто.

Интерьер предлагает 2-спицевый усеченный руль и пару 12,3-дюймовых дисплеев, используемых для цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы.

Из других обновлений можно упомянуть о переформатированных центральных дефлекторах системы вентиляции, получивших улучшенную звукоизоляцию, новые амортизаторы.

Новый KIA Sportage сначала поступит в продажу в Южной Корее по цене от $20,6 тыс. до $35,3 тыс. Впоследствии автомобиль появится на других рынках.

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