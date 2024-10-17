Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео) — Finance.ua

Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео) Сегодня 01:49 — Технологии&Авто

Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео)

Опубликованы официальные тизеры Kia Tasman. Первый рамный пикап Kia представят 29 октября на автошоу в Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Фото и видео позволяют рассмотреть дизайн Kia Tasman 2025. Пикап отличается рубленым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Передняя часть выдержана в стилистике кроссоверов Kia Telluride и EV9 — с широкой радиаторной решеткой и узкими фарами.

Новый Kia Tasman — среднеразмерный пикап, то есть он бросит вызов Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Модель будут продавать в Европе, Азии и Австралии, а североамериканский рынок пока под вопросом.

Ожидается, что пикап Kia Tasman дебютирует с 2,2-литровым турбодизелем мощностью примерно 200 л. с. Его грузоподъемность — 1 тонна, также он способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

В 2026 году появится электромобиль Kia Tasman, также возможно появление модификации с бензиновым V6. Пикап будет предлагаться с задним или полным приводом.

Фокус По материалам:

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