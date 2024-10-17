Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео) — Finance.ua
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Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео)

Технологии&Авто
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Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео)
Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео)
Опубликованы официальные тизеры Kia Tasman. Первый рамный пикап Kia представят 29 октября на автошоу в Саудовской Аравии.
Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.
Фото и видео позволяют рассмотреть дизайн Kia Tasman 2025. Пикап отличается рубленым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Передняя часть выдержана в стилистике кроссоверов Kia Telluride и EV9 — с широкой радиаторной решеткой и узкими фарами.
Новый Kia Tasman — среднеразмерный пикап, то есть он бросит вызов Ford Ranger, Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Модель будут продавать в Европе, Азии и Австралии, а североамериканский рынок пока под вопросом.
Ожидается, что пикап Kia Tasman дебютирует с 2,2-литровым турбодизелем мощностью примерно 200 л. с. Его грузоподъемность — 1 тонна, также он способен буксировать 3,5-тонный прицеп.
Kia показала первый рамный пикап на официальных кадрах (фото, видео)
В 2026 году появится электромобиль Kia Tasman, также возможно появление модификации с бензиновым V6. Пикап будет предлагаться с задним или полным приводом.
По материалам:
Фокус
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