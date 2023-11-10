Kia официально представила обновленный Carnival — Finance.ua

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Kia официально представила обновленный Carnival

Технологии&Авто
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Kia официально представила обновленный Carnival
Kia официально представила обновленный Carnival
Kia представляет новинку за новинкой: всего несколько недель назад представили седан Kia K5 2024, и сейчас дебютировал минивэн Carnival 2024. На домашнем рынке уже принимаются предварительные заказы. Несмотря на то, что Carnival заметно улучшился, он по-прежнему недорогой для крупного минивэна: цена начинается от 26,5 тыс. долларов.
В плане внешнего вида Carnival 2024 стал ближе к другим новым или недавно обновленным моделям Kia: минивэн получил новые бамперы, радиаторные решетки, фары и фонари с другой графикой. Изменения коснулись даже задней двери.
Kia официально представила обновленный Carnival
Новшество в салоне — панель экранов с двумя дисплеями диагональю 12,3 дюйма. Блок управления климатической системой сенсорный, доработана медиасистема и атмосферная подсветка. Появился сканер отпечатка пальца.
Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию и новые амортизаторы. Базовые моторы — 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л.с. и бензиновый мотор 3,5 V6 мощностью 294 л.с. Альтернативу им составляет новая (для Carnival) гибридная силовая установка на базе 1,6-литрового турбомотора. Мощность гибрида — 245 л.с., средний расход — 7 л/100 км.
Kia официально представила обновленный Carnival
Стоимость гибрида начинается у отметки 30 тыс. долларов. Но осталось у Carnival и топовое исполнение High Limousine с поднятой на 30 см крышей и только двумя креслами пассажирской части. Цена такого варианта — около 70 тысяч долларов. Обычные версии минивэна могут быть 7- или 9-местными.
По материалам:
t4
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