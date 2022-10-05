Кешбэк за коммуналку от ПУМБ — Finance.ua
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Кешбэк за коммуналку от ПУМБ

Фондовый рынок
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Оплачивайте счета за коммунальные услуги без комиссии в приложении ПУМБ Online, поддерживайте экономику страны и зарабатывайте на кешбэке от ПУМБ.
С октября ПУМБ возвращает для клиентов-держателей карт Банка долгожданный кешбэк* за коммунальные платежи (кешбэк будет начисляться как при оплате собственными средствами, так и кредитными).
Кешбэк доступен клиентам Банка — для подключения кешбэка в приложении ПУМБ Online достаточно выбрать вкладку «Больше», далее «Кешбэк» и выбрать категории, которыми планируете воспользоваться в текущем месяце.
Чтобы оплатить коммунальные услуги необходимо открыть приложение ПУМБ Online, перейти в сервис «Платежи», добавить адрес и удобно оплатить все услуги в один клик, без комиссии и лишних переплат.
Также напоминаем, что кроме кешбэка от Банка, клиентам ПУМБ доступны предложения от партнеров.
Еще нет карты ПУМБ? Самое время ее открыть дистанционно в мобильном приложении ПУМБ Online. Пополняйте карту без комиссии, производите оплаты онлайн и накапливайте кешбэк.
Для новых клиентов Банка действуют особо заманчивые предложения.
Подробнее о кешбэке от ПУМБ читайте по ссылке.
*Условия кешбэка являются персональными и могут отличаться у клиентов Банка.
По материалам:
ПУМБ
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