«Кернел» приобрел терминал в порту «Южный» — Finance.ua

«Кернел» приобрел терминал в порту «Южный» Сегодня 21:32 — Фондовый рынок

Один из крупнейших операторов на масличном рынке холдинг «Кернел» приобрел терминал в порту Южный (Одесская область).

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что «Ойл Экспорт Терминал» может принимать и отдельно хранить все виды растительных масел — подсолнечное, соевое, рапсовое.

«Николаев имеет историческое значение в этом вопросе. Из-за полномасштабной войны порт и терминалы остановлены и находятся вне зернового коридора. Поэтому компенсируем временные потери за счет „Ойл Экспорт Терминал“ в Южном», — подчеркнул генеральный директор компании Евгений Осипов.

В свою очередь, директор по производству «Кернел» Юрий Пугач сообщил, что на терминале можно одновременно хранить 49,4 тыс. тонн продукции.

«Имеющиеся мощности разделены на 4 группы с возможностью слива масел из автомобильного и железнодорожного транспорта. Также реализован проект слива масла из танк-контейнеров на железнодорожных платформах. На сегодняшний день максимальная выгрузка на терминале в сутки составляет 100 автоцистерн общим объемом 2400 тонн цистерны объемом 1440 тонн. Максимальная скорость погрузки судов — 500 тонн в час», — сказал он.

Справка Finance.ua:

в 2021/2022 маркетинговом году компания получила убыток 41 млн долларов, против чистой прибыли 513 млн долларов в 2020/2021 м.г.;

з указанный период компания уменьшила выручку на 4,7%, или на 0,263 млрд долларов, до 5,332 млрд долларов по сравнению с 2020/2021 и EBITDA — в 3,7 раза до 220 млн долларов.

компания имеет земельный банк в размере более 600 тыс. га — в 2017 году «Кернел» поглотил «Украинские аграрные инвестиции» и завершил реализацию стратегии по увеличению земельного банка.

предприятия компании производят продукцию под названиями «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Золотая».

«Кернел» принадлежат 9 заводов по переработке масличных культур в Украине.

Українські Новини По материалам:

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