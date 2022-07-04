Кембриджский университет предлагает бесплатное обучение для украинцев: что включает программа — Finance.ua
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Кембриджский университет предлагает бесплатное обучение для украинцев: что включает программа

Личные финансы
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Один из самых известных университетов мира запустил специальную программу для поддержки студентов и ученых, вынужденных покинуть Украину из-за войны — «Помощь Кембриджского университета для Украины» (Cambridge University Help for Ukraine), пишет tripmydream.com.
По стипендиальной программе украинским исследователям будут платить зарплаты и покрывать расходы на проживание до 2 лет.

Что включает программа

  • Финансирование обучения и исследований для 10 ученых-беженцев+помощь с жильем. Также включено дополнительное финансирование затрат на жилье для лиц, сопровождающих ученых;
  • Cтажировка для докторантов по выбранному направлению (до 10 человек)+компенсация жилья;
  • 7-недельная клиническая стажировка для студентов медиков из Харьковского национального медицинского университета. Практика будет проходить либо в больницах Кембриджского университета NHS Foundation Trust, либо в Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Старт запланирован на конец июля 2022 года;
  • 15 стипендий для ученых, которые выехали в Европу или остаются в Украине. Предложение включает индивидуальный грант, официальные связи с кафедрами Кембриджа и удаленный доступ к ресурсам для дальнейшего академического обучения;
  • Финансовая помощь от The Rowan Williams Cambridge Studentship: для поддержки студентов бакалавриата и аспирантов, подающих заявки на обучение в Кембридже из зоны конфликта. Стипендии покрывают оплату обучения и жилья, также предусмотрены дополнительными расходы (авиабилеты, виза и т.д.;
Подробнее об условиях программы можно узнать при помощи онлайн-консультации на сайте Министерства образования и науки Украины и по телефону 0 (800) 50-45-70.
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По материалам:
Finance.ua
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