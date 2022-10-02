Каждый второй украинец платит штрафы за нарушение ПДД во время войны — Finance.ua

Каждый второй украинец платит штрафы за нарушение ПДД во время войны Сегодня 06:41 — Личные финансы

МВД снова открыло базу нарушений ПДД. Как стало известно, с начала полномасштабной войны уплачена лишь половина штрафов.

Как сообщил основатель сервиса «Штрафы UA» Денис Дмитров, реестры нарушителей закрыли еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину из соображений безопасности, поскольку они содержали как данные об автомобилях, так и данные камер фиксации.

По его словам, есть такие предприятия, которые получали по сто пятьдесят новых штрафов в неделю по всему автопарку. Есть физические лица, получившие по семнадцать штрафов с мая по сентябрь.

По состоянию на конец сентября «Штрафы UA» обработали 1,2 млн штрафов. В настоящее время водителями было оплачено только 50% штрафов.

Напомним, в середине мая в Украине снова начали работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Как известно, с начала вторжения рф камеры автоматической фиксации были выключены со стратегической целью.

Отметим, водителям в Украине запретили использовать видеорегистраторы.

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