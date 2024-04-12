Каждый пятый взрослый американец владеет криптоактивами: результаты опроса — Finance.ua

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Каждый пятый взрослый американец владеет криптоактивами: результаты опроса

Криптовалюта
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Каждый пятый взрослый американец владеет криптоактивами: результаты опроса
Каждый пятый взрослый американец владеет криптоактивами: результаты опроса
Компания Policygenius представила опрос по финансовому планированию граждан США. Он показал, что молодое поколение больше инвестирует в криптоактивы и NFT, чем в рынок акций.
Согласно опросу, 20% респондентов-зумеров вложили средства в область цифровых финансов. В то же время в акции инвестировали 18% представителей этого поколения, принявших участие в социальном исследовании.
Каждый пятый взрослый американец владеет криптоактивами: результаты опроса
Наиболее активными в плане инвестиций в криптоактивы являются миллениалы. В это направление вложили деньги 22% опрошенных участников этой категории. К тому же представители поколения Y также активно инвестируют в акции — 27% этих респондентов оказались владельцами ценных бумаг.
Таким образом, согласно опросу, каждый пятый взрослый американец в возрасте до 42 лет инвестирует средства в крипторынок.

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На фоне повышенного интереса молодых поколений к рынку цифровых активов выделяются другие настроения среди старшей прослойки населения. Только 10% участников опроса в возрасте от 43 до 58 лет вложили средства в криптосферу. При этом поколения бумеров (от 59 до 77 лет) еще реже проявляют интерес к этому сектору. Только 5% респондентов этой категории являются владельцами цифровых активов.
Стоит отметить, что подобным образом разделились предпочтения по инвестициям в NFT-сектор. Поколения Y и Z проявляют примерно одинаковый интерес к этой теме — в пределах от 8% до 9% респондентов обладают невзаимозаменяемыми токенами.
Старшие люди гораздо реже вкладывают средства в NFT. Лишь 5% опрошенных представителей поколения X (от 43 до 58 лет) владеют этим классом активов. Среди так называемых бумеров в это направление вложили инвестиции только 1% респондентов.
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По материалам:
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