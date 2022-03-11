Казахстанская Air Astana приостанавливает все полеты в россию — Finance.ua
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Казахстанская Air Astana приостанавливает все полеты в россию

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Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны.
Об этом сообщает компания.
Решение было принято «из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией».
До этого о приостановке рейсов в Россию объявили две азербайджанские авиакомпании — «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways.
Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов.
По материалам: Економічна Правда
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