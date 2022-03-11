Казахстанская Air Astana приостанавливает все полеты в россию — Finance.ua

Казахстанская Air Astana приостанавливает все полеты в россию

Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны.

Об этом сообщает компания.

Решение было принято «из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией».

До этого о приостановке рейсов в Россию объявили две азербайджанские авиакомпании — «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменяет свои рейсы в Россию с 13 по 27 марта из-за проблем со страхованием самолетов.

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