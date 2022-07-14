Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании — Finance.ua

Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в страну ушедших с российского рынка компаний.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — сказал Токаев на заседании правительства.

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Глава государства уверен, что это даст Казахстану хорошие возможности для увеличения производства товаров средних и высоких переделов.

Но, по его словам, релокация продвигается вяло.

Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Эта работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.

В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов, по сути, нет", — отметил Токаев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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