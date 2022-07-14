Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании — Finance.ua
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Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании

Фондовый рынок
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Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании
Казахстан приглашает на свой рынок ушедшие из россии компании
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в страну ушедших с российского рынка компаний.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — сказал Токаев на заседании правительства.
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Глава государства уверен, что это даст Казахстану хорошие возможности для увеличения производства товаров средних и высоких переделов.
Но, по его словам, релокация продвигается вяло.
Я поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Эта работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.
В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов, по сути, нет", — отметил Токаев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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