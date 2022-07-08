Казахстан намерен поставлять нефть в обход россии — Finance.ua

Казахстан намерен поставлять нефть в обход россии Сегодня 04:32 — Энергетика

Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта и будет поставлять нефть в обход россии. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев дал поручение правительству на следующий день после того, как российский суд отдал приказ Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней.

Об этом сообщает Reuters

Остановка трубопровода, по которому нефть из крупного месторождения Тенгиз в Казахстане проходит через россию к Черному морю, создаст нагрузку на нефтяной рынок, поскольку он столкнулся с одним из самых серьезных перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

Токаев, стремившийся сбалансировать отношения с россией, Западом и Китаем, распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море — ранее предложенный проект, по которому казахстанская нефть будет поступать в Европу в обход россии.

Токаев заявил, что улучшение портовой инфраструктуры на Каспийском море — это «стратегическая задача» для правительства Казахстана, сообщается на сайте президента. При этом он не упомянул Каспийский трубопроводный Консорциум.

Сильно зависит от ископаемого топлива, Казахстан зависит от российских трубопроводов для экспорта нефти в Европу.

В среду суд в российском городе Новороссийск дал распоряжение трубопроводу КТК, по которому проходит около 1% мировой нефти, приостановить работу, сославшись на проблемы, связанные с разливами нефти.

Напомним, цены на нефть марки Brent упали 7 июля ниже 100 долларов за баррель.

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