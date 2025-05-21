Катар начнет экспорт СПГ из месторождения North Field East до середины 2026 года — Finance.ua
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Катар начнет экспорт СПГ из месторождения North Field East до середины 2026 года

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Катар планирует начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из своего первого проекта расширения производства — месторождения North Field East — к середине 2026 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отметил министр энергетики Саад Шерида Аль-Кааби на Катарском экономическом форуме в Дохе, QatarEnergy начнет поставки из месторождения North Field East к середине 2026 года. В частности, запуск проекта, который увеличит годовой объем производства СПГ в Катаре до 110 миллионов тонн с нынешних 77 миллионов тонн, находится в центре внимания на фоне повышенного спроса и задержек в ряде проектов по всему миру.
Рынок внимательно следит за точными сроками новых проектов СПГ, особенно в то время, когда Европа все еще адаптируется к жизни без российского трубопроводного газа, а потребление в некоторых азиатских странах растет. Точное определение квартала или месяца для стартапа, такого как North Field East, может повлиять на то, сколько поставок будет доступно для пикового зимнего сезона или потребностей накопления и охлаждения летом.
Также на сайте государственной QatarEnergy отмечено, что проект будет запущен до 2026 года. В 2022 году компания заявила, что сделки должны начаться в начале следующего года, а в июне прошлого года ожидалось начало в 2026 году без указания конкретной даты.
По материалам:
УНН
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