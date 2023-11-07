Каско оформляй — ​​1000 грн на горючее получай Сегодня 16:20 — Страхование

Каско оформляй — ​​1000 грн на горючее получай

Finance.ua запустили уникальную акцию: оформив договор каско на сумму от 20 000 гривен, вы получите кешбэк в размере 1000 гривен на карту WOG Pride.

Каско — это добровольное страхование, которое покрывает ущерб за повреждение автомобиля. Полное каско покрывает большинство типов повреждений: ДТП, мелкие и средние повреждения, повреждения в результате стихийных бедствий, угон авто, а также тотальное уничтожение авто.

Почему стоит оформить каско через Finance.ua?

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👉 анализируем всю информацию самостоятельно, чтобы сэкономить ваше время;

👉 регулярные скидки на страхование и подарки от нашего сервиса.

💚 Оформляйте договор каско и получайте 1000 грн кешбэка на карту WOG Pride. Вырученные средства вы сможете потратить как на горючее, так и на любые товары от АЗС WOG.

✅ После оформления договора на ваш email будет отправлено письмо-инструкция и в указанный срок вы получите бонусы на карту WOG Pride.

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