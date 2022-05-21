Карточный туризм в беларусь: банки страны позволяют россиянам обходить санкции — Finance.ua

Карточный туризм в беларусь: банки страны позволяют россиянам обходить санкции

Сегодня 16:33

По меньшей мере два белорусских банка, Приорбанк и «Альфа-Банк Беларусь», позволяют оформлять россиянам карты международных систем Visa и MasterCard, несмотря на то, что они прекратили операции с россиянами.

Об этом пишет российское СМИ Gazeta.ru.

В пресс-службе белорусского Приорбанка заявили, что россияне уже начали ездить в Беларусь по картам Visa и MasterCard. Белорусские карты позволяют россиянам пользоваться ими для оплаты товаров или услуг за рубежом, заказов на зарубежных сайтах, подписок и т.д.

В то же время белорусскими картами нельзя будет рассчитаться на российских платформах и в российских магазинах. Напомним, что карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, не будут работать за границей, так что ими нельзя оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах. И наоборот — карты, выпущенные за пределами россии, в подсанкционной стране не будут работать.

В белорусском банке говорят, что «для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa Приорбанка будут работать». Чтобы оформить карту, нужно только принести российский или загранпаспорт и оплатить комиссию.

В других банках белорусы тоже говорят, что разрешают россиянам обходить санкции. В белорусском «Альфа-банке» россияне могут для этого оформить карту MasterCard. В пресс-службе банка, по словам СМИ, уточнили, что это стало возможным благодаря «договоренности с международной платежной системой».

Пополнить такие карты можно через международный SWIFT-перевод. Ранее ЕС отключил 7 российских банков от этой международной системы, но до сих пор не удосужился в рамках шестого пакета санкций отключить еще один — Сбербанк.

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