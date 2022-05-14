Канада может помочь Украине с оборудованием для экспертиз перед вывозом аграрной продукции — Finance.ua

Канада рассмотрит возможность содействия в получении Украиной дополнительного оборудования для фитосанитарного контроля, что ускорит прохождение всех необходимых экспертиз перед вывозом продукции сельхозпроизводства.
Об этом стало известно по результатам встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского и министра сельского хозяйства и продовольствия Канады Мари-Клод Бибо, передает Укринформ со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Стороны обсудили партнерство в направлении увеличения Украиной экспортных объемов зерновых, а также обменялись мнениями, как государства могут объединить усилия для защиты существующих и создания новых цепей поставок для продовольственной безопасности.
В министерстве уточнили, что по результатам встречи Канада рассмотрит возможность содействия в получении Украиной дополнительного оборудования для фитосанитарного контроля, что ускорит прохождение всех необходимых экспертиз перед вывозом продукции сельхозпроизводства.
Как сообщалось, Украина на встрече послов G7 предложила создать влиятельную Организацию основных стран-поставщиков зерновых в мире, которая реагировала бы на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности, в том числе со стороны российской федерации.