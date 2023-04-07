Канада и ряд стран начали исследование возможных рисков ChatGPT для конфиденциальности — Finance.ua
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Канада и ряд стран начали исследование возможных рисков ChatGPT для конфиденциальности

Технологии&Авто
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Канада и ряд стран начали исследование возможных рисков ChatGPT для конфиденциальности
Канада и ряд стран начали исследование возможных рисков ChatGPT для конфиденциальности
Офис уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование относительно OpenAI, который стоит за чат-ботом ChatGPT.
Согласно сообщению, представители учреждения ранее получили жалобу о сборе и использовании личной информации без согласия пользователя.
Кроме Канады, беспокойство относительно популярной нейросети выразили в Германии, Франции, Швеции и ряде правительств.
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Недавно Италия заявила о блокировании возможности обработки компанией OpenAI данных местных пользователей из-за вероятных нарушений конфиденциальности.

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Регуляторы Франции и Ирландии обратились к своим итальянским коллегам, чтобы узнать больше об основаниях запрета, пишет Reuters. В Германии предполагается ограничение ChatGPT, если риски для безопасности данных подтвердятся.
Напомним, ряд известных исследователей и предпринимателей, среди которых Илон Маск и Стив Возняк, призвали немедленно приостановить обучение систем искусственного интеллекта мощнее GPT-4.
По материалам:
Forklog
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