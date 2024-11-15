Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика) — Finance.ua
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Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)

Личные финансы
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Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)
Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)
Более 3,2 млн нарушений ПДД было обнаружено камерами автофиксации за 9 месяцев 2024 года, по данным Департамента патрульной полиции.
Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
Это рекордное количество нарушений за все время работы камер автофиксации — с июня 2020 года.
Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)

Что и где больше всего нарушали

Практически все нарушения, зафиксированные камерами, касались превышения скорости. Только в 1% - 16 833 постановления — речь шла об остановке или движении на полосе для общественного транспорта.
Наибольшее количество нарушений за месяц было зафиксировано в сентябре этого года — 520 247.
В настоящее время в Украине работает 308 камер автофиксации в 19 областях Украины и столице. 20% всех камер расположены в Киеве (30) и области (32). Во Львовской области установлено 44 камеры, из которых 13 во Львове, а 31 — в области. В то же время в регионах, приближенных к фронту (Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области) приборы контроля не подключены.
Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)
Для сравнения, накануне полномасштабного вторжения нарушения фиксировали 246 приборов в 24 городах и 15 областях.
Кроме автоматической фиксации, полицейские вынесли 2 088 433 постановления за нарушение ПДД. Чаще всего штрафовали водителей во Львовской области: 220 161 постановление, следом идут Киев (180 719) и Одесская область (134 836).
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути. 🚗
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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