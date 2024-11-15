Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика) — Finance.ua

Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика) Сегодня 11:05 — Личные финансы

Камеры автофиксации зафиксировали рекордное количество нарушений ПДД (инфографика)

Более 3,2 млн нарушений ПДД было обнаружено камерами автофиксации за 9 месяцев 2024 года, по данным Департамента патрульной полиции.

Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

Это рекордное количество нарушений за все время работы камер автофиксации — с июня 2020 года.

Что и где больше всего нарушали

Практически все нарушения, зафиксированные камерами, касались превышения скорости. Только в 1% - 16 833 постановления — речь шла об остановке или движении на полосе для общественного транспорта.

Наибольшее количество нарушений за месяц было зафиксировано в сентябре этого года — 520 247.

В настоящее время в Украине работает 308 камер автофиксации в 19 областях Украины и столице. 20% всех камер расположены в Киеве (30) и области (32). Во Львовской области установлено 44 камеры, из которых 13 во Львове, а 31 — в области. В то же время в регионах, приближенных к фронту (Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области) приборы контроля не подключены.

Для сравнения, накануне полномасштабного вторжения нарушения фиксировали 246 приборов в 24 городах и 15 областях.

Кроме автоматической фиксации, полицейские вынесли 2 088 433 постановления за нарушение ПДД. Чаще всего штрафовали водителей во Львовской области: 220 161 постановление, следом идут Киев (180 719) и Одесская область (134 836).

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