Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности Сегодня 11:12

Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что единственная гарантия безопасности — это зонт НАТО.

Об этом чиновница сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон 27 февраля.

По словам Каллас, НАТО предлагает лучшую гарантию безопасности для Украины, а президент США Дональд Трамп подвергся влиянию российского нарратива, которым закрывает Украине двери в Альянс.

Высокая представительница ЕС сказала, что «европейцы не смогут помочь в окончательном соглашении» относительно прекращения огня в Украине, если Трамп не привлечет Европу. Чиновница отметила, что страны НАТО никогда не нападали на россию, которая «боится демократии».

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.