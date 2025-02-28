Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности — Finance.ua

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Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности

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Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности
Каллас назвала единственную работающую гарантию безопасности
Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что единственная гарантия безопасности — это зонт НАТО.
Об этом чиновница сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон 27 февраля.
По словам Каллас, НАТО предлагает лучшую гарантию безопасности для Украины, а президент США Дональд Трамп подвергся влиянию российского нарратива, которым закрывает Украине двери в Альянс.
Высокая представительница ЕС сказала, что «европейцы не смогут помочь в окончательном соглашении» относительно прекращения огня в Украине, если Трамп не привлечет Европу. Чиновница отметила, что страны НАТО никогда не нападали на россию, которая «боится демократии».
По материалам:
ТСН
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