Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС — Finance.ua

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Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Казна и Политика
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Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Несмотря на войну, которую начала россия, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые категории имеют право на специальную пенсию.
К ним относятся граждане, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Лица, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС, могут получать:
  • или компенсацию, эквивалентную фактически понесенному ущербу, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,
  • или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Пенсия таких лиц не может быть ниже:
  • I группа — 8187,48 грн;
  • II группа — 6 549,98 грн;
  • III группа — 5 048,95 грн;
  • для детей с инвалидностью — 5048,95 грн.
Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут получить следующие выплаты:
  • для лиц с инвалидностью I группы — 100% размера средней зарплаты в Украине — 13 376,21 грн;
  • для лиц с инвалидностью ІІ группы — 80% - 10 700,97 грн (13 376,21×80%);
  • для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 60% - 8 025,73 грн (13 376,21×60%).
Напомним, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
По материалам:
zn.ua
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