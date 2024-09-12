Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС — Finance.ua

Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС Сегодня 13:38 — Казна и Политика

Какую пенсию могут получить пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Несмотря на войну, которую начала россия, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Некоторые категории имеют право на специальную пенсию.

К ним относятся граждане, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Лица, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС, могут получать:

или компенсацию, эквивалентную фактически понесенному ущербу, исходя из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 год,

или сумму, равную пятикратному размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Пенсия таких лиц не может быть ниже:

I группа — 8187,48 грн;

II группа — 6 549,98 грн;

III группа — 5 048,95 грн;

для детей с инвалидностью — 5048,95 грн.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС могут получить следующие выплаты:

для лиц с инвалидностью I группы — 100% размера средней зарплаты в Украине — 13 376,21 грн;

для лиц с инвалидностью ІІ группы — 80% - 10 700,97 грн (13 376,21×80%);

для лиц с инвалидностью ІІІ группы — 60% - 8 025,73 грн (13 376,21×60%).

Напомним, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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